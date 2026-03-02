Haberler

İran: ABD ile Müzakere Etmeyeceğiz

Güncelleme:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani, ülkesinin ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu.

Larijani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin Washington ile görüşmeleri yeniden başlatmayı planladığı yönündeki haberlere yanıt vererek, " İran, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

İran'ın en üst güvenlik karar alma organı olan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin genel sekreteri olarak görev yapan Larijani, hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de danışmanları arasında yer almıştı.

Kaynak: ANKA
