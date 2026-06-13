Haberler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: Mutabakat Zaptı Birkaç Gün İçinde Dijital Ortamda İmzalanabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında hazırlanan mutabakat zaptının birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanabileceğini, ancak zapttaki hususlar hayata geçirilmezse nihai anlaşma müzakerelerinin yapılmayacağını açıkladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında hazırlanan mutabakat zaptının birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanabileceğini söyledi. Arakçi, mutabakat zaptındaki hususların hayata geçirilmemesi halinde nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin yapılmayacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Arakçi, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimali mevcut" dedi.

Arakçi, "Mutabakat zaptındaki hususlar hayata geçirilmezse, nihai anlaşma ile ilgili müzakere yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

Yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Eğer yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun durumu netleştirilecekse, bunun tek yolu bu malzemenin İran'da seyreltilmesidir" dedi.

Arakçi, zenginleştirme faaliyetleri ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının yanı sıra yaptırımların kaldırılması ve İran'ın yeniden yapılanması için oluşturulacak fon mekanizmasının nihai anlaşmada karara bağlanacağını söyledi.

ABD'nin müzakere talebinde bulunduğunu öne süren Arakçi, "Düşman savaşta hedeflerine ulaşamayacağını anladı ve ümitsizliğe kapıldı. Bununla birlikte müzakere talep etti" diye konuştu.

Müzakerelerin sonucuna ilişkin değerlendirmede bulunan Arakçi, "Müzakerelerin sonucunun İran'ın çıkarları için iyi olacağını ve savaş meydanındaki kazanımları pekiştireceğini düşünüyorum" dedi.

Mutabakat zaptının teknik detaylarına ilişkin de bilgi veren Arakçi, "Mutabakat zaptı iki sayfadan az ve her kelimesi titizlikle gözden geçirildi. Bakanlığımız talep edilen tüm hususları uyguladı" ifadelerini kullandı.

Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ile ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması konularının da mutabakat zaptında yer aldığını belirterek, "Hürmüz Boğazı idaresi önceki gibi olmayacak. Boğaz, Umman ve İran'ın egemenliği altındadır. İki ülke bundan önce boğazdaki hizmetleri ücretsiz sağlıyordu. Umman ile Hürmüz Boğazı'nın idaresine ilişkin olumlu görüşmeler yaptık. Kılıcımız, Hürmüz Boğazı'nın üzerinde olacaktır" dedi.

İran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin bir mekanizma öngörüldüğünü söyleyen Arakçi, "Bu anlaşmanın düşmanları var ve bunların başında İsrail rejimi geliyor" ifadelerini kullandı.

Medyada yer alan bazı metinleri onaylamadığını belirten Arakçi, "Eğer altyapımıza yönelik tehditler nedeniyle geri adım atacak olsaydık, bunu daha önce yapmış olurduk. Mutabakat zaptındaki hususlar hayata geçirilmezse, nihai anlaşmaya yönelik müzakereler yapılmayacak" dedi.

Erakçi, İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nin müzakere sürecini takip ettiğini ve sürece ilişkin raporların konseye sunulduğunu belirterek, "Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nde ilgili metine taraftar olan muhalif olanda mevcut. Ancak sonunda karar birlikte alınacaktır. Karar alındıktan sonra da açıklanacaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı

Dzekolu Bosna'nın galibiyet hayallerini Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'te gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

5 bine yakın hakim ve savcıya yeni görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz

Çilemiz büyük! Bizim Çocuklar kötü anlamda zirvede
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

Eski eşlerden yıllar sonra yan yana ilk poz: Mezuniyet buluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında

Doktorun arsasından fışkıranlar kan dondurdu: Tam 50 adet bulundu
Yemen'in 'Örümcek Adam'ı volkan kraterinde can verdi

Ülkede "Örümcek Adam" diye tanınıyordu: Korkunç şekilde can verdi
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor