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İran: ABD ile mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimleri sürüyor

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İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivend, ABD ile dolaylı görüşmelerin sürdüğünü, mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimlerinin devam ettiğini belirtti. Diplomasinin durmayacağını vurgulayan Zeynivend, yeni arabulucuların eklenebileceğini ifade etti.

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivend, ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere ilişkin, "Mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimleri devam ediyor. Diplomasi durmaz." dedi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Zeynivend, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin müzakere heyetine rahatlıkla güvenebileceklerini ve İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelere önümüzdeki dönemde yeni arabulucuların eklenebileceğini belirten Zeynivend, "Mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimleri devam ediyor. Diplomasi durmaz." ifadelerini kullandı.

Savaş alanının diplomasiyi desteklediğini, diplomasinin de elde edilen kazanımları güçlendirdiğini söyleyen Zeynivend, diplomasinin hiçbir koşulda durdurulamayacağını ifade etti.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, dün, İran ile ABD arasında arabuluculuk yapan ülkelerden Pakistan'ı ziyaret ederek Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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