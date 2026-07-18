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İran: ABD, Hürmüzgan eyaletinde 2 köprü ve 1 tünele saldırı düzenledi

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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, ABD Hürmüzgan eyaletinde 2 köprü ve 1 tünele saldırı düzenledi. Saldırılar nedeniyle köprüler kapatıldı, alternatif yollar oluşturuluyor.

İran, ABD'nin Hürmüzgan eyaletinde 2 köprü ve 1 tünele saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği, bölgede ABD'nin devam eden saldırılarında köprüler ve tünelin hedef alındığını açıkladı.

Valilik, Bender Abbas-Sircan güzergahındaki Rudhaneh Şur Köprüsü'nün ABD saldırıları nedeniyle kapatıldığını, Rodan'a giden Minab üç yollu köprüsü ile Bender Abbas'tan Hacı Abad'a giden Şehid Mirzai Tüneli'nin de saldırılara uğradığını duyurdu.

Halkın bu yollardan geçiş yapmaktan kaçınmaları gerektiği belirtilirken alternatif yollar oluşturma çabalarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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