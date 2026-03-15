İran, Bae'deki ABD Üssüne Saldırı Düzenlediğini Duyurdu, Netanyahu'yu, "Hayatttaysa" Hedef Alacağını Bildirdi

Güncelleme:
İran, BAE'deki ABD güçlerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alacağına dair tehditlerde bulundu.

(ANKARA) - İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al-Dhafra hava üssünde bulunan ABD güçlerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu hedef alacaklarını bildirdi.

İran haber ajanslarının yayımladığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Al Dhafra Air Base'te konuşlu ABD güçlerine yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, üsse 10 füze ile sayısı belirtilmeyen insansız hava aracının fırlatıldığı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca yaptıkları açıklamada, İsrail ve ABD ile devam eden çatışmalar bağlamında İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef alacaklarına dair yemin etti. Açıklamada, "Eğer bu çocuk katili suçlu hayattaysa, onu tüm gücümüzle takip etmeye ve öldürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
