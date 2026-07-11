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İranlı kaynağa göre ABD mevcut tutumundan geri adım atmadıkça müzakereler söz konusu değil

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İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynak, ABD'nin mevcut tutumundan geri adım atmaması halinde Tahran-Washington arasında müzakerelerin mümkün olmayacağını belirtti. Kaynak, İsrail medyasındaki 'İran'ın müzakere talep ettiği' haberlerini de yalanladı.

İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynak, ABD'nin mevcut tutumundan geri adım atmadığı sürece Tahran- Washington müzakerelerinin söz konusu olmayacağını söyledi.

İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynak, yarı resmi Fars Haber Ajansına konuya dair açıklama yaptı.

Kaynak, Tahran-Washington arasındaki müzakerelerin, ABD mevcut tutumundan geri adım atmadığı sürece gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Söz konusu kaynak ayrıca, İsrail medyasında yer alan ve İran'ın ABD'den müzakere talep ettiği yönündeki haberleri yalanlayarak şunları kaydetti:

"ABD'nin geri adım attığının göstergesi, savaşın sonlandırılması amacıyla Lübnan çalışma grubunun kurulması, geri çekilmenin sağlanması, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunun çözülmesi ve İran'ın petrol ihracatının normale dönmesi başta olmak üzere üzerinde mutabakata varılan diğer hususların uygulamaya konulmasıdır."

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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