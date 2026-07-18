İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 gemi füze ve İHA saldırılarıyla durduruldu
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan ABD ordusunun desteğiyle geçmeye çalışan 4 gemiyi füze ve İHA saldırılarıyla durdurduklarını açıkladı. İran, ABD'nin saldırıları yeniden başlatmasıyla boğazı geçişlere kapatmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 geminin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla durdurulduğunu açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, birkaç saat önce Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin desteğiyle geçmeye çalışan 4 gemi füze ve İHA saldırılarıyla durduruldu.
Açıklamada, Boğaz'daki gemilerin İran donanmasının uyarılarına ve bildirimlerine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.
İran, ABD'nin ülkeye saldırıları yeniden başlatmasıyla Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattığını duyurmuştu.