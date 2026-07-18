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İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 gemi füze ve İHA saldırılarıyla durduruldu

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan ABD ordusunun desteğiyle geçmeye çalışan 4 gemiyi füze ve İHA saldırılarıyla durdurduklarını açıkladı. İran, ABD'nin saldırıları yeniden başlatmasıyla boğazı geçişlere kapatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 geminin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla durdurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, birkaç saat önce Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin desteğiyle geçmeye çalışan 4 gemi füze ve İHA saldırılarıyla durduruldu.

Açıklamada, Boğaz'daki gemilerin İran donanmasının uyarılarına ve bildirimlerine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.

İran, ABD'nin ülkeye saldırıları yeniden başlatmasıyla Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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