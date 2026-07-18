İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 gemi füze ve İHA saldırılarıyla durduruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 geminin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla durdurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, birkaç saat önce Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin desteğiyle geçmeye çalışan 4 gemi füze ve İHA saldırılarıyla durduruldu.

Açıklamada, Boğaz'daki gemilerin İran donanmasının uyarılarına ve bildirimlerine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.

İran, ABD'nin ülkeye saldırıları yeniden başlatmasıyla Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattığını duyurmuştu.