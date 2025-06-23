İran, ABD Başkanı Trump'ı 'Uyuyan Hücre' ile Tehdit Etti

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Tahran, ABD'nin nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlemeden önce Trump'ı, ülkesinde uyuyan terör hücrelerini harekete geçirmekle tehdit etti. Saldırılar öncesi G7 Zirvesi'nde gönderilen bir bildiri ile bu tehditin iletildiği öne sürüldü.

Tahran'ın, İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılardan önce ABD Başkanı Donald Trump'ı, ülkesinde "uyuyan hücre" terör yapılanmalarını harekete geçirmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

NBC News'ün ABD yönetiminden yetkililere ve konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin dün İran'da bulunan üç nükleer tesise düzenlediği hava saldırısının arka planı ele alındı.

Haberde İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise yönelik saldırıların öncesinde Tahran'ın Trump'a bildiri gönderdiği iddia edildi.

İran'ın bildiride, saldırıya uğramaları halinde ABD topraklarında "uyuyan hücre" terör yapılanmalarını harekete geçirmekle tehdit ettiği, mesajın Başkan'a Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi sırasında bir aracı tarafından iletildiği öne sürüldü.

Trump'ın G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılmasının nedeninin "İsrail ile İran arasındaki çatışmalarda seçeneklerini değerlendirmek" istemesi olduğu iddia edildi.

Ayrıca, İran alanında çalışan Avrupalı bir diplomat da Washington yönetiminin ve müttefiklerinin "Tahran'ın ABD ve Orta Doğu toprakları dışında da ABD ve Avrupa vatandaşlarına saldırabileceği" kanısında olduğunu öne sürdü.

Trump, 17 Haziran'da G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılmış, "Reklam peşindeki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'daki G7 Zirvesi'nden ayrılıp Washington DC'ye İsrail ile İran arasındaki ateşkes üzerinde çalışmak için döndüğümü söyledi. Yanlış!" ifadelerini kullanmıştı.

Neden Washington DC'ye döndüğü konusunda Macron'un "en ufak fikrinin" bulunmadığını belirten Trump, Kanada'daki zirveden erken ayrılışının ateşkesle alakası olmadığını, asıl nedenin "bundan çok daha büyük bir şey" olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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