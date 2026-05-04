İran: Abd, 14 Maddelik Barış Planımıza Yanıt Verdi

TAHRAN, 4 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, savaşı sona erdirmek amacıyla sundukları 14 maddelik plana ABD'den yanıt geldiğini söyledi.

Bekayi pazar günü devlet televizyonu IRIB TV'ye verdiği demeçte, ABD'den gelen yanıtın an itibarıyla incelenmekte olduğunu belirtti.

Sundukları planın, temelde savaşı durdurmayı hedeflediğini kaydeden Bekayi, "planda nükleer programa ilişkin herhangi bir ayrıntının bulunmadığını" dile getirdi.

"An itibarıyla Lübnan da dahil olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmeye yönelik parametreler üzerinde duruyoruz" diyen Bekayi, nükleer programa ilişkin herhangi bir müzakere yürütülmediğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
