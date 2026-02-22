İran, AB Üyesi Ülkelerin Hava ve Deniz Kuvvetlerini Terör Örgütü İlan Etti

TAHRAN, 22 Şubat (Xinhua) -- İran, Avrupa Birliği (AB) üyesi tüm ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerini terör örgütü ilan etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, kararın AB'nin İran İslam Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıyan "yasa dışı ve haksız" kararına yanıt olarak alındığı belirtildi.

Açıklamada, AB'nin söz konusu kararının BM Şartı ile uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca İran hükümetinin, İran İslam Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan eden ABD kararını herhangi bir şekilde destekleyen ya da buna uyan tüm ülkelere aynı şekilde karşılık verilmesini öngören 2019 tarihli yasa kapsamında hareket ettiğini bildirdi.

AB Konseyi, AB dışişleri bakanlarının geçen ay vardığı siyasi anlaşmanın ardından İran İslam Devrim Muhafızları'nı perşembe günü resmi olarak terör örgütü listesine eklemişti.

Kaynak: Xinhua