Bakan Memişoğlu: Tıbbi yardım yüklü TIR'larımız İran'a yola çıktı

'3 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ'

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'a Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden 3 TIR (60 palet) insani yardım gönderildiği belirtildi. Açıklamada, " İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Habibollahzade ile mart ayının sonunda yapılan resmi görüşmede devam eden savaş sebebiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin sağlık alanında desteğe ihtiyaç duyduğu anlaşılmış; bunun üzerine bakanlığımızca gerekli koordinasyon sağlanarak taleplere ilişkin ihtiyaç listesi İranlı yetkililerden temin edilmiştir. Türkiye genelindeki il sağlık müdürlükleri ve hastanelerin katkılarıyla; başta Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzincan olmak üzere birçok ilden temin edilen ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar, kamyon ve TIR'larla taşınarak belirlenen merkezde bir araya getirilmiştir. Bu kapsamda 200'ün üzerinde yardım kolisi hazırlanmış, sevkiyat süreci kısa sürede tamamlanmıştır" denildi.

TIR'larda yer alan yardım malzemelerine ilişkin, "Bu kapsamda 70 kalem ilaç, 33 kalem tıbbi sarf malzemesi ve 240 kalem tıbbi cihaz temin edilmiştir. İran'a insani yardım kapsamında gönderilecek tıbbi cihazlar arasında röntgen, ultrason, ventilatör, EKG, defibrilatör, aspiratör, infüzyon pompası ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bulunmaktadır. Bununla birlikte tansiyon aletleri, sıcaklık ölçüm cihazları ve serum askıları gibi temel sağlık ekipmanları da yardım kapsamında ülkeye gönderilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı