Iraklılar, ABD Askerlerinin Gerçekleştirdiği Hadisa Katliamını Acı ve Öfkeyle Hatırlıyor
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HADİSA, 21 Mart (Xinhua) -- Irak'ın batı vilayeti Anbar'da, Fırat Nehri'nin kıyısındaki Hadisa'da yaşayanlar, ABD askerlerinin masum sivillere yönelik katliamını ABD'nin ülkeyi işgalinden 20 yıl sonra hala büyük acı ve öfkeyle hatırlıyor.
HADİSA, 21 Mart (Xinhua) -- Irak'ın batı vilayeti Anbar'da, Fırat Nehri'nin kıyısındaki Hadisa'da yaşayanlar, ABD askerlerinin masum sivillere yönelik katliamını ABD'nin ülkeyi işgalinden 20 yıl sonra hala büyük acı ve öfkeyle hatırlıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel