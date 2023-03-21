Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iraklılar, ABD Askerlerinin Gerçekleştirdiği Hadisa Katliamını Acı ve Öfkeyle Hatırlıyor

Güncel Haberler

Iraklılar, ABD Askerlerinin Gerçekleştirdiği Hadisa Katliamını Acı ve Öfkeyle Hatırlıyor

HADİSA, 21 Mart (Xinhua) -- Irak'ın batı vilayeti Anbar'da, Fırat Nehri'nin kıyısındaki Hadisa'da yaşayanlar, ABD askerlerinin masum sivillere yönelik katliamını ABD'nin ülkeyi işgalinden 20 yıl sonra hala büyük acı ve öfkeyle hatırlıyor.

Iraklılar, ABD Askerlerinin Gerçekleştirdiği Hadisa Katliamını Acı ve Öfkeyle HatırlıyorKhalid Salman Rasif, ABD askerlerinin Irak'ın Anbar vilayetine bağlı Hadisa'daki akrabalarının evlerine nasıl baskın düzenlediğini anlatıyor, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

HADİSA, 21 Mart (Xinhua) -- Irak'ın batı vilayeti Anbar'da, Fırat Nehri'nin kıyısındaki Hadisa'da yaşayanlar, ABD askerlerinin masum sivillere yönelik katliamını ABD'nin ülkeyi işgalinden 20 yıl sonra hala büyük acı ve öfkeyle hatırlıyor.

Iraklılar, ABD Askerlerinin Gerçekleştirdiği Hadisa Katliamını Acı ve Öfkeyle HatırlıyorIrak'ın Anbar vilayetindeki Hadisa'dan bir görüntü, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Iraklılar, ABD Askerlerinin Gerçekleştirdiği Hadisa Katliamını Acı ve Öfkeyle HatırlıyorKhalid Salman Rasif, ABD askerlerinin Irak'ın Anbar vilayetine bağlı Hadisa'daki akrabalarının evlerine nasıl baskın düzenlediğini anlatıyor, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Fırat Nehri Anbar Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title