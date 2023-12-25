Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi

22 ve 23 Aralık tarihlerinde 12 askerimizin şehit olmasının ardından TSK bölgeye operasyonlar düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatlarında en az 26 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

HAVA HAREKATLARINDA 26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindekiterör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor."

2 GÜNDE 12 ŞEHİT VERDİK

22 Aralık gecesi Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. 23 Aralık'ta da aynı bölgede PKK terör örgütünün hain saldırısında 6 askerimiz daha şehit oldu. Şehitlerimiz dün memleketlerine uğurlanırken, bir kısmı toprağa verildi. Diğer şehitlerimiz içinse bugün cenaze töreni düzenlenecek.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak.

Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın.