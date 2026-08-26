Koalisyon güçleri Irak'tan 30 Eylül'de çekiliyor

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesinin 30 Eylül'de tamamlanacağını söyledi.

Numani, devlet televizyonu el-Irakiyye'ye yaptığı açıklamada, Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin belirlenen takvim doğrultusunda Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi ile koordineli yürütüldüğünü belirtti.

Koalisyon bünyesinde görev yapan Alman güçlerinin Erbil'den çekilme çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Numani, Irak ordusunun karadan ve havadan intikal çalışmalarını denetlediğine işaret etti.

Alman güçleri tarafından Erbil Havalimanı'nda kullanılan yerlerin Erbil Havalimanı yönetimine teslim edileceğini dile getiren Numani, diğer askeri noktaların ise Peşmerge güçlerine teslim edileceğini ifade etti.

Numani, askeri üslerin ise Uluslararası Koalisyon güçlerinin görevini tamamlamasının ardından Irak Savunma Bakanlığı tarafından teslim alınacağını belirtti.

Uluslararası Koalisyon güçlerinin ülkeden çekilme çalışmalarının 30 Eylül'de tamamlanacağına dikkati çeken Numani, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali ez-Zeydi'nin, 30 Eylül'den sonra koalisyon ülkeleriyle ilişkilerin niteliğini belirlemek için bir komitenin kurulması talimatı verdiğini kaydetti.

Numani, gelecekte koalisyon ülkeleriyle ilişkinin ise özellikle istihbarat, bilgi alışverişi ve silahlanma programları alanlarında devam edecek koordinasyon ve iş birliğine dayalı olacağına vurgu yaptı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, daha önceki açıklamalarında, Uluslararası Koalisyonun Irak'taki görevinin 30 Eylül'de sona ereceğini belirterek, bu tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini söylemişti.

Kaynak: AA