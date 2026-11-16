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Irak, ulusal güvenlik gerekçesiyle Telegram'a erişim engeli getirdi

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Irak Medya ve İletişim Kurumu, ulusal güvenlik gerekçesiyle Telegram'a erişim engeli getirildiğini açıkladı. Kararın, Telegram yönetimini Irak içeriklerini incelemeye ve ihlallere karşı tedbir almaya zorlaması amaçlanıyor; Ürdün de gün içinde aynı gerekçeyle engel getirmişti.

Ürdün'ün ardından Irak'ta da ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle sosyal medya platformu Telegram'a erişim engeli getirilmesi kararı alındı.

Irak Medya ve İletişim Kurumu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ulusal güvenliğin korunması amacıyla Telegram'a erişimin engellenmesine yönelik düzenleyici bir adım atıldığı ifade edildi.

Engelleme kararının, Telegram yönetimini platform üzerinden yayımlanan Irak içeriklerini incelemeye ve ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya zorlamayı amaçladığı kaydedildi.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğünden gün içerisinde yapılan açıklamada "ulusal güvenliği tehdit" gerekçesiyle Telegram'a erişim engeli getirildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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