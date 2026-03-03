ITC Başkanı Ağa'dan İran lideri Hamaney için taziye mesajı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa, ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı.

Ağa, yayınladığı yazılı açıklamada, Hamaney için taziyede bulunarak, İran halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Hamaney'in ölümünden üzüntü duyduğunu belirten Ağa, şu ifadeleri kullandı:

"Hamaney'e Allah'tan rahmet, Müslüman dünyası ve İran halkına başsağlığı diliyor, Irak'taki Türkmenlerin adına taziyelerimi iletiyorum. İran'a yönelik yapılan saldırılarda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Bölgenin en çok huzura ve istikrara ihtiyacı olduğu bu dönemde cereyan eden çatışmaların olumsuz yansımaları oldu. Bu kötü ortamının son bulmasını temenni ediyoruz."