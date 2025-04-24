Irak Türkmen Cephesi 30. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen törenle kutlandı.

Törene ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, yerel yetkililer, ITC başkan yardımcıları, siyasi büro üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ITC Başkanı Ağa, yaptığı konuşmada, 30 yıl önce Erbil kentinde kurulan Irak Türkmen Cephesi'nin Irak'ın birliğini ve toprak bütünlüğünün savunmasını bir ilke edindiğini söyledi.

Ağa, Irak'ın özellikle son 22 yılda geçirdiği en zor dönemlerde diğer siyasi partiler farklı farklı siyasi projelerle öne çıkarken ITC'nin her zaman ulusal bir projeyle adım attığına dikkati çekti.

"ITC'nin Irak'ta istikrar ve birliği savunan en iyi parti olduğunu" belirten Ağa, dün olduğu gibi bugün de bu prensipten taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye hep Irak ve Iraklıların yanında oldu

Özellikle Saddam rejiminin devrilmesinden sonra Irak'ın geçirdiği zor dönemlerde Türkiye'nin Iraklılara olan desteğine işaret eden Ağa, "Türkiye hep Irak ve Iraklıların yanında oldu." dedi.

Kovid-19 salgını, mezhepsel çatışmalar, DEAŞ ve el-Kaide terör örgütleri döneminde Türkiye'nin Iraklıları yalnız bırakmadığına dikkat çeken Ağa, "Bu uzun ve zorlu süreçte AFAD, TİKA ve Türk Kızılayı hep yanımızda gördük." ifadesini kullandı.