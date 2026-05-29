Irak, Kuveyt'e yönelik saldırıları kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alınmasını kınayarak bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm eylemleri reddettiğini açıkladı. Açıklamada itidal çağrısı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak Dışişleri Bakanlığı olarak, kardeş Kuveyt'in füze ve İHA saldırılarına maruz kalmasını kınıyor ve bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını tehdit edebilecek tüm eylemleri reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, gerilimin azaltılması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi için itidal çağrısında bulunularak, tırmanmadan kaçınılmasının önemine dikkat çekildi.

Krizlerin çözümünde diyalog ve diplomatik yolların esas alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, Irak'ın şiddetin yayılmasını önlemeye yönelik tüm bölgesel ve uluslararası girişimleri desteklediğini aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi

İran, ABD uçağını düşürdü
