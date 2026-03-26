Irak: Arap ülkelerine yönelik saldırıları reddediyoruz

Irak Dışişleri Bakanlığı, Körfez ülkeleri ve Ürdün'ü hedef alan her türlü saldırıyı kesin bir dille reddettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arap ülkelerinin güvenliğinin Irak'ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilerek, Körfez ülkeleri ve Ürdün'ü hedef alan her türlü saldırının kesin bir dille reddedildiği ifade edildi.

Irak'ın bölge ve dünya ülkeleriyle karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, ortak güvenlik ve istikrarın sağlanması ile gerilimin düşürülmesi için birlikte çalışılmasının gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Irak hükümetinin tüm güvenlik tehditleriyle anayasa ve yasalar çerçevesinde mücadele etmeye devam ettiği belirtildi.

Irak güvenlik birimlerinin, "dost ve kardeş" ülkelerle koordinasyon ve iş birliğini sürdürdüğü, Irak topraklarından komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırıya dair bilgi ve delillerin paylaşılmasına açık olunduğu da aktarıldı.

Irak'ın topraklarının başka ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına karşı olunduğu yinelenerek, ülkenin egemenliğini korumak ve bölgesel istikrarı güçlendirmek için gerekli tüm adımların atılacağı vurgulandı.