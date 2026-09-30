Irak'taki İslami Direniş, silahların elinden alınmasına karşı çıkacaklarını açıkladı

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Irak'taki Şii milis yapıların yer aldığı "İslami Direniş" adlı yapı, silahlarının unsurlarının elinde kalacağını, bunların Irak'ı ve halkını hedef alan her türlü güce karşı yöneltileceğini açıkladı.

İslami Direniş tarafından ABD askerleri ve koalisyon güçlerinin Irak'tan ayrılması sonrası yayımlanan açıklamada, Irak'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunmasının temel öncelik olduğu savunuldu.

Açıklamada, "direniş silahının" Irak'ı ve halkını hedef alan herhangi bir taraf karşısında kullanılmaya devam edeceği belirtilerek, silahların unsurlarının elinden alınmasına yönelik girişimlere karşı çıkılacağı ve silahlarının unsurlarının elinde kalacağı aktarıldı.

Irak'taki siyasi ve güvenlik gelişmelerine de değinilen açıklamada, ülkenin kararlarının dış müdahalelerden bağımsız şekilde alınması gerektiği ifade edildi.

Irak hükümeti, daha önce silahların devlet kontrolünde toplanması için 30 Eylül tarihini işaret etmişti.

Kaynak: AA