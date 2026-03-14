Irak'ta yaralanan 6 Fransız asker ülkelerine getirildi
Irak'ta 12 Mart'ta insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda yaralanan 6 Fransız asker, Fransa'ya askeri uçakla getirildi ve burada sağlık hizmetleri sağlandı.
Fransa'ya askeri uçakla getirilen askerlerin ameliyat sonrası tıbbi müdahaleleri, burada orduya ait sağlık hizmetleri tarafından üstlenildi.
Irak'ın Erbil kenti yakınlarında 12 Mart'ta düzenlenen saldırıda 1 Fransız askeri hayatını kaybetmiş, 6 Fransız askeri yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Esra Taşkın