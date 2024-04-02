Irak'ta tırın çarptığı öğrencilerden 6'sı hayatını kaybetti
Irak'ın Basra kentinde bir tırın yoldan geçen öğrencilere çarpması sonucu 6 çocuk yaşamını yitirdi 14'ü ağır yaralandı.
Irak İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Basra kentinde bir tır şoförünün aracını yoldan geçen çoğu ilkokul öğrencisi çocukların üzerine sürdüğü belirtildi.
Kaza sonucu 6 çocuk yaşamını yitirirken 14'ü ağır yaralandı. Kazayı gerçekleştiren şoförün gözaltına alındığı aktarıldı.
Basra'da yas ilan edildi
Öte yandan yaşanan olay üzerine Basra Valisi Esad İdani, kentte 3 günlük yas ilan etti.
Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, kazanın nedeninin ortaya çıkarılması için soruşturma başlatılması talimatı verdi.
Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid de olayın detaylarının öğrenilmesi amacıyla Basra'ya özel temsilci gönderdi.