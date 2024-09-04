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Irak'ta Tatil Yapan Aile Aksaray'da Kaza Yaptı: 3 Ölü

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IRAK'ta tatil yaptıktan sonra İstanbul'a, ardından yaşadıkları Birleşik Krallık'a dönmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu, Jennifer Boğdan (29) ile Mohammed Otham (25) hayatını kaybettiği Aksaray'daki cip kazasında sürücü Hogr Abbas (37) da kurtarılmadı. 2 çocuğun da yaralandığı kazada, ölü sayısı 3'e çıktı.

IRAK'ta tatil yaptıktan sonra İstanbul'a, ardından yaşadıkları Birleşik Krallık'a dönmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu, Jennifer Boğdan (29) ile Mohammed Otham (25) hayatını kaybettiği Aksaray'daki cip kazasında sürücü Hogr Abbas (37) da kurtarılmadı. 2 çocuğun da yaralandığı kazada, ölü sayısı 3'e çıktı.

Kaza, 24 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Irak uyruklu Hogr Abbas'ın kontrolünü yitirdiği HO210GR yabancı plakalı cip takla attı. Kazada sürücü Hogr Abbas, eşi Jennifer Boğdan (29), çocukları Ramiro Abbas (9), Ramın Abbas (5) ve yakını Mohammed Otham yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Hogr Abbas, Ramiro Abbas, Ramın Abbas ve Mohammed Othman, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Jennifer Boğdan Kırşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Jennifer Boğdan ile Mohammed Othman kurtarılamadı.

Sürücü Hogr Abbas da bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hogr Abbas'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Irak'a gönderilecek.

DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA YAPTILAR

Sürücü Abbas ve ailesinin, 15 yıldır gidemediği ülkesi Irak'taki tatilin ardından yanlarındaki yakını Mohammed Otham ile önce İstanbul'a, daha sonra Birleşik Krallık'a dönmek için yola çıktıkları öğrenilmişti. Kazada ölen Jennifer Boğdan'ın cenazesinin İngiltere'de, Mohammed Othman'ın da Irak'ta toprağa verilmişti. Tedavilerinin ardından taburcu olan 2 çocuğun da geçici olarak devlet koruması altına alınıp Aksaray'a gelen yakınlarına teslim edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Birleşik Krallık İstanbul Güncel Boğdan Tatil Kaza Irak

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