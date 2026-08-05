Irak'ta 1 Ayda 500 Bin Ruhsatsız Silah Tespit Edildi

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talimatıyla yürütülen "silahların devlet kontrolüne alınması" çalışmaları kapsamında, son bir ayda yaklaşık 500 bin ruhsatsız silahın tespit edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Polis İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Mansur Ali Sultan, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde kaçak silahla mücadeleye yönelik yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını paylaştı.

Sultan, kent merkezlerinin yanı sıra ilçe ve kasabalarda da ruhsatsız silahların kayıt altına alınması için süreç başlattıklarını belirterek halkın çalışmalara yoğun ilgi ve destek gösterdiğini aktardı.

Vatandaşların silah ruhsatı almak için resmi makamlara başvurduğunu ifade eden Sultan, son bir ayda yaklaşık 500 bin ruhsatsız silahın tespit edildiğini ifade etti.

Sultan, "Yüz binlerce vatandaş yıllardır elinde bulundurduğu silahı kayıt altına aldırmak amacıyla başvuruda bulunuyor. Bir kısım vatandaşımız ise silahlarını doğrudan devlete teslim ediyor." diye konuştu.

Özellikle kırsal bölgelerdeki ve köylerdeki aşiretlerin desteğini aldıklarını vurgulayan Sultan, ruhsatlandırma ve teslim işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla elektronik başvuru sistemini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Sultan ayrıca, süreçle ilgili özel bir komisyon oluşturulduğunu, başvuru sonrası teslimat ve kayıt işlemlerinin yürütülebilmesi için ülke genelinde 845 teslimat bürosunun kurulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA