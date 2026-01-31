Haberler

Irak'ta Trump'ın karşı çıktığı Maliki'nin adaylığına Şii partilerden destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'taki Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Nuri el-Maliki'nin başbakanlık adaylığına desteklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın olumsuz görüşlerine rağmen, Koordinasyon Çerçevesi, başbakanlık seçimlerinin Irak'a ait bir mesele olduğunu vurguladı.

Irak'ta Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başbakan seçilme ihtimaline tepki gösterdiği Nuri el-Maliki'nin adaylığına desteklerini yineledi.

Koordinasyon Çerçevesi'nden yapılan yazılı açıklamada, başbakanın seçilmesinin tamamen Irak'a ait anayasal bir mesele olduğu belirtilerek, bunun dış dayatmalardan uzak şekilde yapılması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, başbakanlık için adayları Maliki'ye desteklerinin sürdüğü ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, Maliki'nin adaylığına tepki göstermişti

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Maliki'nin yeniden başbakan seçilme ihtimaline tepki göstererek, "Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini" söylemişti.

Maliki ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarına işaret ederek "Irak'ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz." demişti.

Trump'ın tepkisi sonrası ise Maliki ve ABD arasındaki ilk temas dün gerçekleştirilmişti.

Maliki ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yolları ele alınmıştı.

Irak'ta seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak başbakan adayının Maliki olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
İsmini kimse bilmiyordu! Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor

Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz