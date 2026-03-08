Haberler

Irak'taki "İslami Direniş Örgütü" ABD üslerine bir günde 24 saldırı düzenlediğini açıkladı

Güncelleme:
Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı bir grup, ABD üslerine yönelik son 24 saatte 24 saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırılarda İHA ve füzeler kullanıldığı belirtildi. Öte yandan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası, İran da bölgedeki hedeflere karşılık vermekte.

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı ve kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanıtan grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerine son bir günde 24 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda onlarca İHA ve füze kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada saldırıların Irak ve bölgedeki ABD üslerini kapsadığı aktarıldı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
