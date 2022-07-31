Irak'ta Sadr destekçilerinin mecliste oturma eylemi sürüyor - Haberler

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Irak'ta Sadr destekçilerinin mecliste oturma eylemi sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bastıkları meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bastıkları meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak ilan edilen Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto ederek, girdikleri Yeşil Bölge'deki meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı.

Sadr yanlıları bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti.

Sadr destekçisi binlerce kişi son bir haftada Yeşil Bölge'yi ikinci kez bastı.

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

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