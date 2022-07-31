Irak'ta Sadr destekçilerinin mecliste oturma eylemi sürüyor Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bastıkları meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bastıkları meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı. Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak ilan edilen Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto ederek, girdikleri Yeşil Bölge'deki meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı. Sadr yanlıları bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçisi binlerce kişi son bir haftada Yeşil Bölge'yi ikinci kez bastı. Güncel AA / Wisam Zeyad Mohammed Bağdat İran Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Irak'ta Sadr destekçilerinin mecliste oturma eylemi sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.