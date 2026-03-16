Irak'ın Süleymaniye kentinde iki cami, her gün bin yolcuya iftariyelik ikramında bulunuyor

Süleymaniye'de Rakip Cami ile Kenesor Ulu Cami, iftar vaktinde yolda kalan yolculara iftariyelik dağıtmayı sürdürüyor. Her gün bin adet simit, hurma ve su ikram ediliyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde Rakip Cami ile Kenesor Ulu Cami iftar vaktinde evlerine yetişemeyen kişiler ve yolcular için iftariyelik dağıtımı yapmaya devam ediyor.

Ramazan'ın ilk gününden itibaren başlatılan bu hayır girişiminde yolda kalmışlara hizmet veriliyor.

Her gün Arapet nahiyesinde, Süleymaniye-Germiyan-Halepçe kara yolu üzerinde sürücülere ve yolculara bin adet simit türü kek, hurma ve su dağıtılıyor.

Hayır girişiminin sorumlusu ve aynı zamanda imam-hatip olan Molla Ata Emin AA muhabirine faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Emin, bu hayır girişimini geçen yıl başlattıklarını belirterek, "Ramazan'ın 14'üne kadar her gün şerbet ve su ile birlikte 400 paket hazırlıyorduk. Daha sonra miktarı artırabilmek için bunu simit türü kek, su ve hurma şeklinde değiştirdik ve sayıyı bin pakete çıkardık. Şimdiye kadar da Allah'a şükür bu çalışmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yaptıkları hayır faaliyetinin iki temel ayağı olduğunu belirten Emin, "Birincisi hayırseverlerin maddi destek sağlamasıdır. Biz de bu parayla suyu, hurmayı ve simidi satın alıyoruz. İkincisi ise Kenesor ve Rakip camilerinin gençleridir." dedi.

Emin, her gece 7 ila 10 gencin 3 bin hurmayı bin küçük kaba yerleştirdiğini aktararak, başka bir grubunda da öğlen ile ikindi arasında hurma, simit ve suyu paketlediğini ifade etti.

Akşam saatlerinde ise 6 ila 8 kişiden oluşan gönüllü genç gurubun görevi devraldığını söyleyen Emin, "Gençler Arapet'e gidiyorlar. Orada iftardan yaklaşık yarım saat önce dört gruba ayrılıyor ve paketleri yoldan geçen yolculara dağıtmaya başlıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
