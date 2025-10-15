Haberler

Irak'ta Milletvekili Adayı Sefa Meşhedani Bombalı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Bağdat'ta Siyade Partisi'nden milletvekili adayı Sefa Meşhedani, arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili güvenlik birimlerinden henüz açıklama yapılmadı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Siyade (Egemenlik) Partisi lideri Hamis Hançer'in listesinden milletvekili adayı olan Sefa Meşhedani, arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Yerel basından alınan bilgilere göre, Siyade Koalisyonu seçim listesinden milletvekili adayı olan Meşhedani, kimliği belirsiz kişilerce aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Irak güvenlik birimlerinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

