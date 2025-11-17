Irak'ta Meclis Yetkileri Sona Erdi, Bakanlar Kurulu 'Günlük İşler' İçin Görevde

Irak'ta, Federal Yüksek Mahkeme 11 Kasım'da yapılan genel seçimlerin ardından mevcut Meclisin yetkisinin sona erdiğini, Bakanlar Kurulu'nun yetkisinin ise "günlük işleri yürütme" hükümeti olarak devam edeceğini duyurdu.

Federal Yüksek Mahkeme, söz konusu karara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Buna göre mahkeme, seçimlerin ardından mevcut Meclisin yetkisinin sona erdiğine, Bakanlar Kurulu'nun yetkisinin ise "günlük işleri yürütme" hükümeti olarak devam edeceğine hükmetti.

Mahkemenin kararına göre Cumhurbaşkanı Abdullattif Reşid, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek.

Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçildiği Irak'ta, 11 Kasım'da parlamento seçimleri yapılmıştı.

Irak'ta Anayasa'ya göre hükümetin kurulma süreci

Irak Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı, genel seçim sonuçlarının onaylanmasından itibaren 15 gün içinde Meclisi toplantıya çağırıyor. En yaşlı üyenin başkanlığında yapılan toplantıda, Meclis Başkanı ile iki yardımcısı seçiliyor ve bu süre uzatılmıyor. Yani Meclis, nihai seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren 15 gün içinde ilk oturumunu yapmak zorunda.

Meclis başkanlık heyeti seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci başlıyor.

Cumhurbaşkanının ilk oturum tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde seçilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı, seçildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Mecliste en çok vekil sayısına sahip grubunun adayını hükümeti kurmakla görevlendiriyor.

Görevlendirilen başbakan adayının, en fazla 30 gün içinde kabine üyelerini belirleyip Meclise sunması gerekiyor. Eğer başbakan adayı bu süre içinde hükümeti kuramazsa, Cumhurbaşkanı başka bir ismi hükümeti kurmak için görevlendiriyor.