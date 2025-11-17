Haberler

Irak'ta Meclis Yetkileri Sona Erdi, Bakanlar Kurulu 'Günlük İşler' İçin Görevde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Federal Yüksek Mahkeme, 11 Kasım'da yapılan genel seçimlerin ardından mevcut Meclisin yetkisinin sona erdiğini ve Bakanlar Kurulu'nun 'günlük işleri yürütme' hükümeti olarak devam edeceğine karar verdi. Cumhurbaşkanı Abdullattif Reşid yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek.

Irak'ta, Federal Yüksek Mahkeme 11 Kasım'da yapılan genel seçimlerin ardından mevcut Meclisin yetkisinin sona erdiğini, Bakanlar Kurulu'nun yetkisinin ise "günlük işleri yürütme" hükümeti olarak devam edeceğini duyurdu.

Federal Yüksek Mahkeme, söz konusu karara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Buna göre mahkeme, seçimlerin ardından mevcut Meclisin yetkisinin sona erdiğine, Bakanlar Kurulu'nun yetkisinin ise "günlük işleri yürütme" hükümeti olarak devam edeceğine hükmetti.

Mahkemenin kararına göre Cumhurbaşkanı Abdullattif Reşid, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek.

Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçildiği Irak'ta, 11 Kasım'da parlamento seçimleri yapılmıştı.

Irak'ta Anayasa'ya göre hükümetin kurulma süreci

Irak Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı, genel seçim sonuçlarının onaylanmasından itibaren 15 gün içinde Meclisi toplantıya çağırıyor. En yaşlı üyenin başkanlığında yapılan toplantıda, Meclis Başkanı ile iki yardımcısı seçiliyor ve bu süre uzatılmıyor. Yani Meclis, nihai seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren 15 gün içinde ilk oturumunu yapmak zorunda.

Meclis başkanlık heyeti seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci başlıyor.

Cumhurbaşkanının ilk oturum tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde seçilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı, seçildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Mecliste en çok vekil sayısına sahip grubunun adayını hükümeti kurmakla görevlendiriyor.

Görevlendirilen başbakan adayının, en fazla 30 gün içinde kabine üyelerini belirleyip Meclise sunması gerekiyor. Eğer başbakan adayı bu süre içinde hükümeti kuramazsa, Cumhurbaşkanı başka bir ismi hükümeti kurmak için görevlendiriyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! İşte eski polise istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Estetik operasyon faciası: Almanya'dan gelen kadın Antalya'da hayatını kaybetti

Alman turist Antalya'da can verdi
Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.