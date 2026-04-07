Iraklı protestocular, Basra'daki Kuveyt Başkonsolosluğu'nu bastı

Iraklı bir grup Basra'daki Kuveyt Başkonsolosluğu'nu basarak, binadaki Kuveyt bayrağını indirdi.

Basra'da bulunan Kuveyt Başkonsolosluğu bir grup protestocu tarafından basıldı.

Binaya giren protestocular Kuveyt bayrağını indirdi.

Irak güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Basra'nın Hor Zubeyr bölgesinde bir yerleşim yerine saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının insansız hava aracı mı yoksa füze tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor.

Protestocular, saldırının Kuveyt'ten yapılan ABD kaynaklı bir saldırı olduğunu ileri sürüyor.