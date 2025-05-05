Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı

Irak'ta dünden bu yana; Diyala, Kerkük, Erbil, Selahaddin ve Süleymaniye gibi birçok kentte etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Selahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde Serha kontrol noktası yakınlarında kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın fırtına nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu iki aracın çarpışması ile meydana geldiğini belirtti.

YÜZLERCE KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kum fırtınası nedeniyle solunum rahatsızlığı çeken yaklaşık 400 kişi hastanelerde tedavi altında alındı.

EVDEN ÇIKMAMA ÇAĞRISI

Yetkililer, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.