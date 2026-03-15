Erbil'deki Azadi Kampı'na İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi

Irak'ta Erbil'in Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Azadi Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yerel medyaya göre, Köysancak'ta IKDP'lilerin ailelerinin kaldığı kampa 3 kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası patlama seslerinin duyulduğu kampta, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.