Erbil'deki Azadi Kampı'na İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi
Irak'ın Erbil ilinin Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Azadi Kampı'na 3 kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası patlama sesleri duyulurken, can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
Yerel medyaya göre, Köysancak'ta IKDP'lilerin ailelerinin kaldığı kampa 3 kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.
Saldırı sonrası patlama seslerinin duyulduğu kampta, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Haydar Şahin