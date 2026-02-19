Haberler

Bağdat'ta Osmanlı mirası "iftar topu" yıllar sonra yeniden ateşlendi

Bağdat'ta Osmanlı mirası 'iftar topu' yıllar sonra yeniden ateşlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağdat'ta halk, yıllar sonra ilk kez oruçlarını ateşlenen iftar topunun sesiyle açtı. Osmanlı döneminden miras kalan bu gelenek, Ramazan boyunca coşkuyla kutlanıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta halk yıllar sonra ilk kez oruçlarını ateşlenen iftar topunun sesiyle açtı.

Osmanlı döneminden miras kalan iftar topu geleneği Irak'ta yeniden hayat buluyor.

Güneşin batması ve akşam namazı ezanının okunmasıyla birlikte atılan iftar topu, oruçların açılma zamanı geldiğini ilan ediyor.

Ramazanın manevi atmosferinin hakim olduğu Bağdat'ta halk, Dicle Nehri kıyısına yerleştirilen toptan yapılan atışı coşkuyla karşıladı.

AA muhabirine konuşan Iraklı içerik üreticisi Mustafa İbrahim, tanıklık ettiği bu anı tarihi olarak nitelendirdi.

İftar topunun ramazana özgü manevi ve sembolik önem taşıdığını dile getiren İbrahim, Irak ordusu ve diğer güvenlik güçlerinin top atışında görev almasını ise değerli bulduğunu söyledi.

Irak'ta iftar topunun ilk olarak Osmanlı Devleti döneminde Bağdat'ta kullanılmaya başlandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA " / " + Haydar Karaalp -
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi