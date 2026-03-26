Irak'ın Salahaddin kentinde Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendi
Salahaddin kentinde bulunan Haşdi Şabi karargahına yönelik düzenlenen hava saldırısında can kaybı yaşanmadı. Saldırının sorumlusu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.
Salahaddin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente bağlı Amirli ilçesinin yakınlarında konuşlu Haşdi Şabi'nin 63'üncü Tugay karargahına hava saldırı düzenlendi.
Saldırıda can kaybının yaşanmadığının belirtildiği açıklamada, saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb