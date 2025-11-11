Irak'ta Genel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Irak'ın Kerkük kentinde ülke geneliyle eş zamanlı olarak genel seçimler için oy verme işlemi sona erdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, ülke genelinde yapılan oylamanın sona erdiğini ve sandıkların kapandığını duyurdu.

Irak Yüksek Seçim Kurulu Kerkük Dairesi Müdürü Ali Abbas, basına yaptığı açıklamada, Irak genelinde olduğu gibi Kerkük'te de oy verme işleminin sona erdiğini söyledi.

Oylama sırasında herhangi bir ihlal ya da teknik sorunun yaşanmadığına dikkati çeken Abbas, oylamanın yerel ve uluslararası gözlemcilerinin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine ait temsilcilerinin gözetiminde gerçekleştiğini aktardı.

Abbas, seçimlerin nihai sonuçlarının Irak Yüksek Seçim Kurulu Genel Merkezi tarafından ilan edileceğini dile getirdi.

Irak genel seçimlerinde 329 sandalyeli meclis için 7 bin 744 aday yarıştı.

Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Irak'ta parlamento seçimleri, daha çok sembolik bir makam olan ve Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanının seçilmesi ile yeni bir başbakanın belirlenmesi sürecinin başlangıcı olacak.

Bu iki süreç siyasi uzlaşı yoluyla yürütüldüğü için aylarca devam edebiliyor.