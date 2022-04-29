Irak'ta "Dünya Kudüs Günü" etkinliği - Haberler

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Irak'ta "Dünya Kudüs Günü" etkinliği

AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Yürüyüş yapılması Filistin bayrakları ve Kasım Süleymani'nin fotoğraflarının taşınması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, "Dünya Kudüs Günü" nedeniyle bir araya gelen binlerce gösterici ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş yapılması

Filistin bayrakları ve Kasım Süleymani'nin fotoğraflarının taşınması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, "Dünya Kudüs Günü" nedeniyle bir araya gelen binlerce gösterici ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüş düzenledi.

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

Kasım Süleymani, Filistin, Kudüs, Irak, Güncel, Haberler

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