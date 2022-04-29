Irak'ta "Dünya Kudüs Günü" etkinliği
AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Yürüyüş yapılması Filistin bayrakları ve Kasım Süleymani'nin fotoğraflarının taşınması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, "Dünya Kudüs Günü" nedeniyle bir araya gelen binlerce gösterici ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüş düzenledi.
Yürüyüş yapılması
Filistin bayrakları ve Kasım Süleymani'nin fotoğraflarının taşınması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, "Dünya Kudüs Günü" nedeniyle bir araya gelen binlerce gösterici ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüş düzenledi.
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel