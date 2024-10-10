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Irak'ta Akaryakıt Tankeri Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Irak'ta Akaryakıt Tankeri Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Irak'ın Zaho kentinde meydana gelen akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu Lezgin Şimşek ve Murat Alkaş hayatını kaybetti. Cenazeleri memleketleri Şırnak'a getirildi.

IRAK'ın Zaho kentinde akaryakıt tankerinin devrildiği kazada Lezgin Şimşek (25) ve Murat Alkaş (30) hayatını kaybetti. Şimşek ve Alkaş'ın cenazeleri, memleketleri Şırnak'ın Silopi ilçesine getirilerek otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Irak'ın Zaho kentinde Derebin rampasında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen yakıt tankeri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Lezgin Şimşek ve Murat Alkaş tankerde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Şimşek ve Alkaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri, Irak'taki işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden memleketleri Şırnak'ın Silopi ilçesine getirilerek morga konuldu.

Lezgin Şimşek ve Murat Alkaş'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN-Ahmet AKKUŞ/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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