Iraklı milis grup, Bağdat'taki ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü'ne füze saldırısı düzenledi

Şii milis Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü'ne füze saldırısı düzenledi. Saldırının İran lideri Hamaney'in öldürülmesine ve Irak'taki direnişçi gençlerin ölümlerine misilleme olarak yapıldığı iddia edildi.

Irak'ta Şii milis Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, başkent Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ve ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü'ne yönelik füze saldırısı düzenledi.

Seraya Evliya el-Dem'in Telegram hesabından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin kaldığı Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria Üssü'ne saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ve Irak'ta direnişçi gençlerin öldürülmesine misilleme olarak yapıldığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
