Irak'ta hava saldırısında 2 Haşdi Şabi komutanı öldürüldü

Irak'ta, Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat Müdürü ve Enbar Haşdi Şabi Komutanı, ABD-İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti. Saldırıya ait görüntülerin sosyal medyada yayımlandığı bildirildi.

İran'a yakın Şii silahlı milis yapılardan oluşan Haşdi Şabi'ye yakın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haşdi Şabi'nin Enbar'daki Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat Müdürü Vasık el-Fartusi'nin ABD- İsrail saldırısında öldüğü aktarıldı.

Ayrıca, Enbar ilinde Haşdi Şabi Komutanı olan Saad Devay el-Buayci'nin de aynı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu saldırı anına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Haşdi Şabi'den ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
