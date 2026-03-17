Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne İha Saldırısı Düzenlendi

BAĞDAT, 17 Mart (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı nedeniyle yerleşkedeki tesislerde yangın çıktı.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak adının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, salı günü erken saatlerde iki adet bubi tuzaklı insansız hava aracının, elçilik çevresine indiğini ve ardından meydana gelen patlamaların dışarıdan da görülebilen bir yangına yol açtığını söyledi.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin pazartesi akşamı ile salı sabahı erken saatler arasında birden fazla saldırının hedefi olduğu bildirildi.

