Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne İha Saldırısı Düzenlendi

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne İha Saldırısı Düzenlendi
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik insansız hava aracıyla yapılan saldırı sonucunda yangın çıktı. İçişleri Bakanlığı, iki bubi tuzaklı drone'un elçilik çevresine indiğini duyurdu.

BAĞDAT, 17 Mart (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı nedeniyle yerleşkedeki tesislerde yangın çıktı.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak adının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, salı günü erken saatlerde iki adet bubi tuzaklı insansız hava aracının, elçilik çevresine indiğini ve ardından meydana gelen patlamaların dışarıdan da görülebilen bir yangına yol açtığını söyledi.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin pazartesi akşamı ile salı sabahı erken saatler arasında birden fazla saldırının hedefi olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua
