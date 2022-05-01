Irak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Çarşıdaki vatandaşlardan detaylar Hamallar, seyyar satıcılar, taksiciler ve otomobil tamircilerinden görüntüler BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bazı meslek grupları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.
Çarşıdaki vatandaşlardan detaylar
Hamallar, seyyar satıcılar, taksiciler ve otomobil tamircilerinden görüntüler BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bazı meslek grupları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor. Başkentteki esnaflar, hamallar, seyyar satıcılar, taksiciler, otomobil tamircileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde mesailerine devam etti.
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel