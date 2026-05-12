Irak, ülkede "yabancı askeri tesis bulunmadığını" yineledi

Güncelleme:
Irak Savunma Bakanlığı, Necef Çölü'nde yapılan incelemelerde ülkede bilinmeyen yabancı askeri faaliyet ya da tesisin bulunmadığını duyurdu. Ayrıca güvenliğin Irak güvenlik güçleri tarafından sağlandığı belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığı, ülkede "bilinmeyen herhangi bir yabancı askeri faaliyet ya da tesisin" bulunmadığını açıkladı.

Irak haber ajansı INA'nın haberine göre Bakanlık, Necef Çölü'nde gerçekleştirilen inceleme sonrası "tüm bölgelerin güvenli" olduğunu belirtti.

Necef Çölü'nün tamamen Irak güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğu ifade edilen açıklamada, ülkenin güvenliği ve istikrarının korunmasına bağlı kalındığı vurgulandı.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan da ülkede İsrail'e ait askeri bir üs bulunduğu iddialarının ardından yapılan denetimler sonucunda ülkede "izinsiz yabancı askeri güç ve teçhizat" bulunmadığını bildirmişti.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, aralarında ABD'li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar, İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğunu öne sürmüştü.

Haberde, karakolu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine İsrail'in hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Haber YorumlarıSinan Kızıltepe:

Doğru söylemişler, güvenlik meselesi erkek askerlerimizin omuzlarında. Kadınlarımız da haklı olarak erkeklerin yönetim ve koruma görevlerini yapmasını tercih ediyor çünkü bu işler zorlu. Böyle güçlü erkek yönetimi sayesinde ülke ayakta duruyo işte.

Haber Yorumlarıİlker Çelik:

yani çölde inceleme yapıp hiç bişey bulamadıklarını söylüyorlar ama kim inanır artık bunlara cidden yoruldum ben bu haberlerden neyse dedim diş hekimine gitmem lazım çok dizim ağrıyodu geçen gün

Haber YorumlarıUmut Sinan Bircan:

Irak kendi güvenliğini sağlayabiliyo artık, bu ekonomik açıdan da önemli çünkü dışarı bağımlılık azaldıkça harcamalar düşüyo. Umarım bu istikrar devam eder ve ülke ayağa kalkar.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

