Irak ordusu, Musul Barajı yakınlarında "yerli yapım" bir insansız hava aracını düşürdü

Irak ordusu, Musul Barajı yakınlarında uçuş yapan yerli yapım bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Güvenlik güçleri, kritikal bölgeleri korumak için önlemler almaya devam ediyor. Ayrıca, İran destekli gruplar, Irak ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan operasyonlar gerçekleştirdi.

Irak ordusu, ülkenin kuzeyindeki Musul Barajı yakınlarında "yerli yapım" bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, pazartesi akşamı Musul Barajı yakınlarında uçuş yapan yerli yapım bir insansız hava aracını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, güvenlik birimlerinin, kritik noktaları güvence altına almak, sabotajı önlemek ve Irak halkının çıkarlarını korumak için önlemler almaya devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, İran destekli Şii İslamcı grupların oluşturduğu Irak'taki İslami Direniş Örgütü, yaptığı açıklamada, 1-2 Mart'ta onlarca insansız hava aracı kullanarak "Irak ve bölgedeki Amerikan üslerini" hedef alan 23 "operasyon" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Irak'taki bu saldırılar, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle eş zamanlı gerçekleşti.

