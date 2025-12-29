Irak'ta yeni Meclis Başkanı Heybet Halbusi oldu

Haberler

Irak'ta yapılan oylamada Heybet el-Halbusi, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi. Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin partisi Takaddüm Partisi'nden olan Halbusi, 329 sandalyeli Meclis'te 208 oy alarak bu görevi üstlendi.

Irak'ta Meclis Başkanlığına Heybet el-Halbusi seçildi.

Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi üyesi, milletvekili Heybet Halbusi, bugün 329 sandalyeli Mecliste yapılan oylamada 208 oy aldı.

Oyların çoğunluğunu alarak Irak Meclisinin yeni Başkanı seçilen 45 yaşındaki Halbusi, dördüncü ve beşinci yasama döneminde Petrol ve Enerji Komisyonu Başkanlığı yapmıştı.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denklem çerçevesinde, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni ve Cumhurbaşkanı da Kürtlerden seçiliyor.

Meclis Başkanlığı için Sünni siyasi çatı kuruluşu Ulusal Siyasi Konseyi'nin adayı Heybet Halbusi olurken, milletvekilleri Salim İsavi ve Amir Abdulcebbar da adaylığını açıklamıştı.

