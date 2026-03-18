Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki Peşmerge karargahlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişi yaralandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, Erbil ve Süleymaniye'deki 2 Peşmerge karargahına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Peşmerge Bakanlığı, bugün Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik art arda düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Erbil ve Süleymaniye'deki 2 karargahın kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Peşmerge karargahlarının daha önce de saldırıya uğradığı kaydedilen açıklamada, durumun Irak Silahlı Kuvveler Başkomutanlığı ile Ortak Operasyonlar Komutanlığına bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu terör eylemlerini şiddetle kınıyor ve Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanını yasal görevini yerine getirerek bu iç şiddete son vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.