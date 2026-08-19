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Irak'tan İran'a Hürmüz Petrol İhracatı Talebi

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Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan petrolünü Hürmüz Boğazı üzerinden ihraç etme konusunda "özel bir statü" tanınmasını talep etti.

Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan petrolünü Hürmüz Boğazı üzerinden ihraç etme konusunda "özel bir statü" tanınmasını talep etti.

Irak Meclis Başkanlığının basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Halbusi, ülkesini ziyaret eden Kalibaf ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Taraflar, "dostluk komisyonlarının etkinleştirilmesi, iki parlamento arasındaki işbirliği ve ortak koordinasyonun geliştirilmesi" konularını ele aldı.

Irak'ın "bölgede yaşanan koşullar ve gelişmelerden en fazla etkilenen ülkelerden biri" olduğunu ifade eden Halbusi, "Irak ile İran arasındaki ilişkilerin niteliğinin dikkate alınmasını ve Irak'ın ekonomik çıkarlarını koruyacak şekilde Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatı konusunda özel bir statüye sahip olmasını" talep etti.

İran Meclis Başkanı

İran Meclis Başkanı Kalibaf ise düzenlenen basın toplantısında, Tahran'ın "başta ticari ve ekonomik alanlar olmak üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliğini güçlendirmeye" önem verdiğini vurguladı.

Irak'ın bölgede önemli bir ülke olduğunu dile getiren Kalibaf, ziyaretlerinin "yabancı müdahaleler olmaksızın bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini ele almak" amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kalibaf, "Bölgedeki İslam ülkelerinin işbirliği alanlarını genişletmeye, derin ve sürdürülebilir ilişkiler kurmaya ihtiyacı var." dedi.

İran'ın "bu konuda çaba gösterdiğini" ifade eden Kalibaf, ziyareti boyunca Irak hükümetinin üst düzey yetkilileriyle görüşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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