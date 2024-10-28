Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 23 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi.