Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda 27 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 gündür devam eden operasyonlarda toplam 27 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK ve MİT son dönemde terör örgütüne birbiri ardına büyük darbeler indirirken bir operasyon da Irak'ın kuzeyine gerçekleştirildi.
27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
4 gündür Irak'ın kuzey bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 27 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!
- 2 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede, hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor.
- Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 terörist daha etkisiz hâle getirildi.
- Böylece, son 4 günde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen PKK'lı terörist sayısı 27 oldu" ifadeleri yer aldı.