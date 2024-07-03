Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi

Türk savaş uçakları, Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine düzenlediği hava harekatında 37 terör hedefini imha etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde yuvalanan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı yapıldığını duyurdu.

"37 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 03 Temmuz 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.